Catania, dieci poliziotti e sei volanti per fermare un uomo ferito a una mano: il video suscita polemiche (Di domenica 19 aprile 2020) Sei volanti della polizia e una decina di agenti accerchiano un uomo in stato di agitazione e lo colpiscono, prima con un taser e poi con un manganello, tra le esclamazioni di chi riprende la scena armato di smartphone. È ciò che si vede in un video girato lo scorso martedì, 14 aprile, in viale Veneto a Catania, finito poi sui social e ripreso da diverse testate locali. Il video #Catania, via Vittorio Veneto.#Catania, via Vittorio Veneto: diverse volanti della Polizia sono intervenute per assistere alcuni agenti durante un controllo nei pressi dell'incrocio di Viale Vittorio Veneto. Un uomo è andando in escandescenza ed è stato necessario l'intervento di alcune volanti. Sul posto anche carabinieri e polizia municipale. Il video è stato registrato martedi scorso.AGGIORNAMENTO: Pare che a scaldare l'animo del soggetto sia stato un ...

