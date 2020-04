Calenda: “Non si può governare con questa maggioranza” (Di domenica 19 aprile 2020) Carlo Calenda ha parlato dell’intervento del pentastellato Di Battista sul fatto quotidiano esprimendo forti perplessità e parlando del governo in carica. “L’intervento di Alessandro Di Battista su Il Fatto Quotidiano oltre a essere pieno di imbecillità è un ulteriore segnale dell’impossibilità di governare un passaggio drammatico per l’Italia con questa maggioranza. Occorre lavorare per costruire un vero governo … L'articolo Calenda: “Non si può governare con questa maggioranza” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Ciclismo : le donne accusano l’UCI. “Non ci hanno considerate nel riformulare il calendario”

