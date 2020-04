Caldoro: “In Campania bisogna riaprire” (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“In Campania si chiude, non è la strada“. Lo ha scritto su twitter Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “bisogna, in sicurezza, riaprire per la manutenzione dei siti turistici e dei lidi, la cantieristica, come nel Lazio ed in Liguria, consentire la consegna del cibo a domicilio. Inizi la fase 2, non si può aspettare“, ha concluso Caldoro. L'articolo Caldoro: “In Campania bisogna riaprire” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - Caldoro attacca De Luca : “In Campania serve un commissario per l’emergenza”

Tajani scatenato : “In Campania siamo primo partito. Via libera a Caldoro” (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Insi chiude, non è la strada“. Lo ha scritto su twitter Stefano, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della. “, in sicurezza, riaprire per la manutenzione dei siti turistici e dei lidi, la cantieristica, come nel Lazio ed in Liguria, consentire la consegna del cibo a domicilio. Inizi la fase 2, non si può aspettare“, ha concluso. L'articolo: “Inriaprire” proviene da Anteprima24.it.

Scisciano : Campania, Coronavirus. Caldoro:”Inizi la fase due con le riaperture”: Napoli, 19 Aprile – “In Campania si chiude, n… - emichir : Di certo non sono un supporter della Ciarambino o di Caldoro, ma le questioni poste in questo servizio sono meritev… - il_borbonico : @AdamartArt @bobbyjunior77 @VincenzoDeLuca @micheleemiliano Xchè lo hanno proposto due come Caldoro e Quagliariello… - ciairo : @GiginoMiao @kikx56803090 @VincenzoDeLuca Prima di dire che non ha fatto nulla per la sanità Campana, ricordati com… - larampait : #Coronavirus in #Campania, gruppo #Caldoro: 'Chiudere #confini? Aprire cassa per #imprese e #famiglie'… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldoro “In Palermo: Tar conferma sospensione ztl, Gelarda (Lega)'così è solo un disastro per tutti' Affaritaliani.it