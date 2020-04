App Immuni, Copasir vuole approfondire questione: “Riguarda sicurezza nazionale” (Di domenica 19 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Copasir vuole “approfondire” la questione dell’App Immuni, scelta dal governo per la tracciabilità dell’epidemia di Covid-19 e strumento ritenuto essenziale per l’avvio della Fase 2. La rivendicazione della titolarità del comitato di vigilanza sui servizi segreti – su richiesta dei deputati Antonio Zennaro (M5S) ed Enrico Borghi (Pd) – deriva dalla considerazione che la materia attenga ad aspetti che riguardano la “sicurezza nazionale”. I parlamentari, inoltre, sottolineano che trattandosi “della prima iniziativa adottata in Italia di un sistema di tracciamento dei contatti individuali”, la questione “deve essere attentamente approfondita anche sotto il profilo del suo impatto sul sistema complessivo delle libertà, delle garanzie e della certezza che non vi possano essere ... Leggi su quifinanza L'app Immuni nel mirino del Copasir : vogliamo vederci chiaro

Il Copasir approfondirà alcune questioni sulla scelta dell'app Immuni

Coronavirus : il Copasir approfondirà la questione dell’app “Immuni” (Di domenica 19 aprile 2020) (Teleborsa) – Il” ladell’App, scelta dal governo per la tracciabilità dell’epidemia di Covid-19 e strumento ritenuto essenziale per l’avvio della Fase 2. La rivendicazione della titolarità del comitato di vigilanza sui servizi segreti – su richiesta dei deputati Antonio Zennaro (M5S) ed Enrico Borghi (Pd) – deriva dalla considerazione che la materia attenga ad aspetti che riguardano la “nazionale”. I parlamentari, inoltre, sottolineano che trattandosi “della prima iniziativa adottata in Italia di un sistema di tracciamento dei contatti individuali”, la“deve essere attentamente approfondita anche sotto il profilo del suo impatto sul sistema complessivo delle libertà, delle garanzie e della certezza che non vi possano essere ...

MinisteroSalute : ??#COVID19italia, firmata ordinanza su Immuni, la app per tracciare il contagio ??il sistema aiuta a identificare ind… - NicolaPorro : L'app '#Immuni' contro il #coronavirus non funzionerà. Il voto del #Parlamentoeuropeo? La solita farsa. Prosegue la… - marcocappato : Il codice della #app #immuni deve essere reso pubblico. Se si vuole creare fiducia per un'adozione volontaria, biso… - 1italiano1 : Coronavirus: Copasir approfondirà su app Immuni. Volpi, è materia sicurezza nazionale, forse sentiremo Arcuri |… - Deputatipd : RT @EnricoBorghi1: App Immuni, il Copasir: 'Riguarda la sicurezza nazionale, questione va approfondita' -