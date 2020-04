Albertini | «Tonali mi piace Il Milan riparta dagli italiani»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020) Demetrioesprime il suo apprezzamento versoe indica la via alper tornare a vincere Intervenuto nel corso della diretta di Calciomercato.com, Demetrioha augurato una carriera di altissimo livello a Sandroe ha consigliato alla linea da seguire per ricostruire il gruppo. «? Vorrei che superasse quello che ho fatto io. Sicuramente è un giocatore diverso da me, ma mitantissimo. Se dovessi dire qualcosa aldico di costruire un gruppo di. Io punterei molto su questatà». Leggi su Calcionews24.com