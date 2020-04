Rudy | il robot che balla con Roberto Bolle Rinascita sulle note La Cura di Battiato

(Di sabato 18 aprile 2020), ilcheconLadi Francoquesta sera su Rai1 in Danza con Me

Ultime Notizie dalla rete : Rudy robot

Il Sussidiario.net

Rudy, il robot che balla con Roberto Bolle, Rinascita sulle note La Cura di Franco Battiato questa sera su Rai1 in Danza con Me Si chiama Rudy ed è il braccio meccanico famoso per aver ballato con ...Lei gli ha restituito vita. E sappiamo che i cameraman della Rai si sono fin commossi, quando l’han vista danzare con quel robot. «Sì, è vero». Rudy, l’avete chiamato: in onore dell’indimenticabile ...