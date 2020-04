Parigi-Roubaix 1950 | la cavalcata vincente di Fausto Coppi | un anno dopo il fratello Serse

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020) Una delle prestazioni più impressionanti di, gigante del ciclismo novecentesco, è sicuramente quella sfornata alla, prima e unica edizione della Regina delle Classiche vinta dal corridore nativo di Castellania. In realtà, sfogliando l’albo d’oro della corsa transalpina, il cognomecompare anche un’altra volta, nel 1949, ma in quel caso a trionfare fu ilche, in seguito a varie beghe legali, venne dichiarato vincitore ex aequo con André Mahé. Nel 1949aveva partecipato per la prima volta allama non aveva lasciato il segno. Il 9 aprileebbe modo di riprovarci, stavolta con esito completamente diverso. La corsa fu accompagnata da una pioggia intensa già dalla partenza a Saint-Denis e si infiammò sulla Cote de Doullens: a scattare ...