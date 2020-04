Milan | Ibrahimovic | lo svedese è poco cinico in zona gol

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 aprile 2020)ha portato netti benefici al gioco offensivo del. Tuttavia, l’assoingolha avuto un ottimo impatto al, aumentando l’incisività offensiva della squadra. Tuttavia, per il momentl lonon è risolutivo sotto porta come ci si augura: 3 reti segnate su un totale di 4.64 Expected Goals. Lo dimostrano anche i dati si Whoscored.com. Of all strikers to have at least 20 shots this season in Europe's top five leagues, when excluding blocked shots Zlatanhas the worst accuracy (28%) 🎯 7 shots on target❌ 25 shots off target pic.twitter.com/BHuC8mQDke — WhoScored.com (@WhoScored) April 17, 2020 Tra i giocatori ad avere tirato almeno 20 volte in porta, Ibra è quello che ha la peggior shot accuracy in Europa. Infatti, centra lo specchio solo il 28% delle ...