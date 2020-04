Inter, stranieri rientrati a Milano. Sanchez ancora in Cile: ecco perché (Di sabato 18 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, stranieri dell’Inter rientrati a Milano per rispettare la quarantena: Alexis Sanchez ancora in Cile Quasi tutti i calciatori dell’Inter che si trovavano all’estero hanno fatto rientro a Milano. Come riportato da gazzetta.it, soltanto Alexis Sanchez non si troverebbe nel capoluogo lombardo. L’esterno d’attacco di Antonio Conte avrebbe chiesto infatti il permesso di rimanere più a lungo del dovuto in Cile per problemi familiari. Il nerazzurro dovrebbe riuscire a tornare in Italia entro lunedì o martedì. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Salvini replica a Conte sul Mes : “Non si usi il virus per svendere l’Italia a interessi stranieri”

Inter - rientrati in Italia gli stranieri : prevista nuova quarantena

Stranieri in giro. Come annunciato Presentata l’interpellanza urgente (Di sabato 18 aprile 2020) Emergenza Coronavirus,dell’per rispettare la quarantena: AlexisinQuasi tutti i calciatori dell’che si trovavano all’estero hanno fatto rientro a. Come riportato da gazzetta.it, soltanto Alexisnon si troverebbe nel capoluogo lombardo. L’esterno d’attacco di Antonio Conte avrebbe chiesto infatti il permesso di rimanere più a lungo del dovuto inper problemi familiari. Il nerazzurro dovrebbe riuscire a tornare in Italia entro lunedì o martedì. Leggi su Calcionews24.com

MarisciaFox : RT @Gazzetta_it: Tutti gli stranieri a Milano tranne... #Sanchez. È in Cile per motivi familiari - sportli26181512 : Inter, tutti gli stranieri a Milano tranne... Sanchez. È in Cile per motivi familiari: Inter, tutti gli stranieri a… - sportli26181512 : Inter, manca solo Sanchez tra gli stranieri: è in Cile per motivi familiari: Non sono ancora rientrati tutti a Mila… - DiFrancescoM93 : RT @Gazzetta_it: Tutti gli stranieri a Milano tranne... #Sanchez. È in Cile per motivi familiari - Gazzetta_it : Tutti gli stranieri a Milano tranne... #Sanchez. È in Cile per motivi familiari -

Ultime Notizie dalla rete : Inter stranieri Materazzi: “Ronaldo voleva tornare all’Inter. A Madrid arrivammo come una banda, Mou all’intervallo…” passioneinter.com Serie A, Milan e Inter si preparano a ripartire

Il presidente del Brescia Cellino resta fermo sulle sue posizioni: «Piuttosto schiero la Primavera». I tifosi dell'Atalanta chiedono lo stop ...

Inter, tutti gli stranieri a Milano tranne... Sanchez. È in Cile per motivi famigliari

Sanchez peraltro sta seguendo il programma atletico dell'Inter, a cui aggiunge, come testimoniato dai social, allenamenti al tiro nel giardino di casa, dove ha anche una porticina da calcetto: proprio ...

Il presidente del Brescia Cellino resta fermo sulle sue posizioni: «Piuttosto schiero la Primavera». I tifosi dell'Atalanta chiedono lo stop ...Sanchez peraltro sta seguendo il programma atletico dell'Inter, a cui aggiunge, come testimoniato dai social, allenamenti al tiro nel giardino di casa, dove ha anche una porticina da calcetto: proprio ...