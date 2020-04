Fedez critica la tv di oggi | “Va avanti con programmi di 20 anni fa”

Leggi su bitchyf

(Di domenica 19 aprile 2020), in diretta su Instagram con Paolo Bonolis, ha parlato di televisione non risparmiandosi frecciatine ai canali generalisti come Rai e Mediaset. “La televisione non riesce a portare nulla di nuovo, forse per motivi economici. Vacon licenze di vent’fa. Il Grande Fratello da quanto tempo c’è? Come fai a trovare qualcosa di interessante? … C’è bisogno di fare investimenti di idee, non tanto di denaro. In tv avvero la mancanza di osare, di rischiare. La televisione sta affrontando una grossa crisi, per questo si predilige idee già navigate. I format più nuovi fanno parte di reti non generaliste. Per esempio, 4 Ristoranti è un’idea semplice, ma nuova ed ha avuto successo”. Il cantante ha poi continuato: “È una grande operazione di nostalgia. Intrattenere vuol dire, invece, avere ...