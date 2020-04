Coronavirus | cala il numero delle vittime | 482 morti in un giorno

(Di sabato 18 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza: si conferma il calo di ricoverati e terapie intensive. Quasi 45mila i guariti. 809 nuovi malati Continua il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.733 pazienti, 79 meno di ieri. Diminuisce anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 25.007 persone (-779). 1.667 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi si registrano altri 2.200 guariti che fanno salire il totale a 44.927 (ieri +2.563). Dopo ilin calo di ieri, ad oggi, ci sono 107.771 positivi nel Paese con un aumento di 809 unità (ieri si erano registrati 355 nuovi casi). Dall'inizio della diffusione delin Italia, ilcomplessivo dei contagiati (comprese lee i guariti) ha raggiunto quota ...

