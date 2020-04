Altra nave Ong in arrivo: la Aita Mari a largo delle coste trapanesi con 36 migranti a bordo (Di sabato 18 aprile 2020) Mauro Indelicato Dopo l'approdo ieri della Alan Kurdi, con il trasbordo dei migranti all'interno della nave Rubettino della Tirrenia, un'Altra nave Ong è in prossimità delle coste italiane Dopo la Alan Kurdi, adesso è il turno della Aita Mari: la nave, dell’Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, è oramai in prossimità delle coste trapanesi ed è quindi all’interno dei confini delle nostre acque territoriali. A bordo della Aita Mari, si trovano al momento 36 migranti: si tratta di persone recuperate all’interno del mezzo nel corso di una missione effettuata nei giorni scorsi non lontano dalla Libia. Con molta probabilità, come si apprende dall’AdnKronos, anche questi migranti dovrebbero essere trasbordati all’interno della nave Rubattino. Quest’ultima è l’unità ... Leggi su ilgiornale I migranti della Alan Kurdi saranno trasferiti su un’altra nave per la quarantena

Migranti - i 156 salvati dalla Alan Kurdi saranno trasferiti su un’altra nave. Ministero : “Non possiamo sbarcarli - Italia in emergenza”

Una nave da crociera bloccata al largo di Panama a causa del coronavirus trasferirà i passeggeri sani su un’altra nave - che potrà tornare in Florida (Di sabato 18 aprile 2020) Mauro Indelicato Dopo l'approdo ieri della Alan Kurdi, con il trasbordo deiall'interno dellaRubettino della Tirrenia, un'Ong è in prossimitàitaliane Dopo la Alan Kurdi, adesso è il turno della: la, dell’Ong spagnola Salvamentotimo Humanitario, è oramai in prossimitàed è quindi all’interno dei confininostre acque territoriali. A bordo della, si trovano al momento 36: si tratta di persone recuperate all’interno del mezzo nel corso di una missione effettuata nei giorni scorsi non lontano dalla Libia. Con molta probabilità, come si apprende dall’AdnKronos, anche questidovrebbero essere trasbordati all’interno dellaRubattino. Quest’ultima è l’unità ...

LegaSalvini : #SALVINI: 'OSPITATI A SPESE DEGLI ITALIANI, STA ARRIVANDO ANCHE UN'ALTRA NAVE CON 40 MIGRANTI' - annamar89755338 : @Mov5Stelle @M5S_Camera @SergioCosta_min Ancora un’altra nave in arrivo dalla Spagna?? Ecco perché non abbassate le tasse! - ruggero97909626 : RT @me_azzurra: Intanto dall’altra parte del Mediterraneo. - Muoviti, Mustafa, sali anche tu sul barcone. Appena arriviamo in Italia, ci fa… - ToniEBasta : RT @me_azzurra: Intanto dall’altra parte del Mediterraneo. - Muoviti, Mustafa, sali anche tu sul barcone. Appena arriviamo in Italia, ci fa… - VincenzoFloris : RT @Mibavi1: #Minniti Più della metà degli #italiani è di #centrodestra e non vogliono un'altra invasione di #clandestini ! Il suo ministro… -

Ultime Notizie dalla rete : Altra nave Altra nave Ong in arrivo: la Aita Mari a largo delle coste trapanesi con 36 migranti a bordo ilGiornale.it Coronavirus, Corea del Sud: si riammalano 163 persone guarite

Dall'altra parte c'è il presidente americano Donald Trump ... Giappone, oltre 10mila contagi Sono 10.098 i positivi al Covid-19 in Giappone, escludendo i casi della nave da crociera Diamond Princess.

La nave con 36 migranti Musumeci: "Non sbarchi qui"

VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO - "Il governo della Regione dice no all'approdo della nave dell'Ong spagnola 'Aita Mari' con a bordo una quarantina di migranti e diretta ...

Dall'altra parte c'è il presidente americano Donald Trump ... Giappone, oltre 10mila contagi Sono 10.098 i positivi al Covid-19 in Giappone, escludendo i casi della nave da crociera Diamond Princess.VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO - "Il governo della Regione dice no all'approdo della nave dell'Ong spagnola 'Aita Mari' con a bordo una quarantina di migranti e diretta ...