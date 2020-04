"All'Italia ora serve regolarizzare gli immigrati", dice Minniti (Di sabato 18 aprile 2020) “Un paese che lotta contro il coronavirus non può avere sul proprio territorio persone che sono fantasmi senza identità, irrintracciabili, che vivono in baraccopoli illegali potenziale focolaio di epidemia. Non è agli stranieri che facciamo un favore regolarizzandoli, ma all'Italia perché ne va della salute pubblica”. Ne è convinto l'ex ministro degli Interni degli ultimi governi di centrosinistra, Marco Minniti, che in un'intervista a la Repubblica avverte: “Il rischio è che con la pandemia si rompa qualcosa di molto profondo nel tessuto connettivo del nostro paese e delle democrazie più in generale”. E se per l'ex titolare del dicastero del Viminale “stare a casa è una drammatica necessità”, non è tuttavia anche “una strategia per una democrazia” in quanto nulla ... Leggi su agi Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

CORONAVIRUS - INTELLIGENCE USA AVVERTÌ ITALIA E ALLEATI/ "Primi casi a novembre"

Spaccatura interna alla Lega per Eurobond rifiutati : “Avete tradito l’Italia” (Di sabato 18 aprile 2020) “Un paese che lotta contro il coronavirus non può avere sul proprio territorio persone che sono fantasmi senza identità, irrintracciabili, che vivono in baraccopoli illegali potenziale focolaio di epidemia. Non è agli stranieri che facciamo un favore regolarizzandoli, ma all'perché ne va della salute pubblica”. Ne è convinto l'ex ministro degli Interni degli ultimi governi di centrosinistra, Marco, che in un'intervista a la Repubblica avverte: “Il rischio è che con la pandemia si rompa qualcosa di molto profondo nel tessuto connettivo del nostro paese e delle democrazie più in generale”. E se per l'ex titolare del dicastero del Viminale “stare a casa è una drammatica necessità”, non è tuttavia anche “una strategia per una democrazia” in quanto nulla ...

lauraboldrini : Non si può chiedere solidarietà all’Europa e poi votare contro gli #Eurobond Stiamo parlando del futuro del nostr… - AndreaScanzi : In Italia fingono d’essere contro il Mes e di battersi per i deboli, poi però all’Europarlamento si azzerbinano a q… - luigidimaio : Le scuse dell’Ue all’Italia sono un importante atto di verità. L’Europa difenda tutti i popoli, serve coraggio. - net3434 : RT @carmelopalma: In Germania fanno 700.000 tamponi alla settimana. L’Italia spende 7000 euro all’ora per gli elicotteri che cercano i run… - MD030674 : RT @sbonaccini: All'aeroporto di Bologna per accogliere il ministro Boccia e medici arrivati da tutta Italia per aiutarci qui nei nostri os… -