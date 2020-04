Stati Uniti, leading indicator crolla a minimi 60 anni (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – crolla il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il leading indicator (LEI) si attesta a quota 104,2 punti a marzo in calo del 6,7% rispetto al mese precedente. Un dato che risulta poco sopra le attese (-7%), ma segna un netto rallentamento rispetto al -0,2% di febbraio (rivisto da +0,1% preliminare). Ataman Ozyildirim, direttore senior del dipartimento di ricerca economica del Conference Board, ha spiegato che si tratta del “maggior declino nei 60 anni di storia” dell’indicatore e che il dato sconta l’impatto della pandemia di coronavirus, che ha portato “al blocco improvviso delle attività economiche” e genererà una “contrazione dell’economia statunitense molto profonda”. (Foto: Enrico Massidda) Leggi su quifinanza Gli Stati Uniti accusano la Cina sui test nucleari

