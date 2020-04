Sonda Nasa Cheops pronta per la caccia agli esopianeti

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo tre mesi di test in orbita, si è conclusa la cosiddetta fase di commissioning dellaESAche può finalmente cominciare la sua missione per la ricerca e lo studio di nuovi: mondi al di fuori del nostro sistema solare. Lanciata nel dicembre 2019, laha già ottenuto promettenti osservazioni di stelle note che ospitanoe da adesso in poi potrà dedicarsi alla scoperta di nuovi mondi con le sue misurazioni. I suoi accuratissimi strumenti riescono a percepire la piccolissima variazione di luminosità delle stelle oscurate dal passaggio dei pianeti davanti ad esse, vere e proprie mini eclissi, con una precisione di appena qualche decina di parti per milione.(CHaracterising ExOPlanet Satellite) è un piccolo telescopio largo appena un metro e mezzo, nato dalla collabrazione tra la Svizzera e l'Agenzia ...