Sarno | il Sindaco annuncia sanzioni anche ai clienti di parrucchieri a domicilio

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Dico no a chi continua mettere a rischio la comunità.Se la vostra salute non sta a cuore a voi, sta a cuore a me!”. È quanto ha dichiarato ildi, Giuseppe Canfora che hato battaglia contro chi esercita in maniera irregolare, contravvenendo alle regole, l’attività di parrucchiere, barbiere ed estetista a. Il comune diha già individuato alcune persone le quali, contro ogni norma, continuano a lavorare a; ilha fatto esplicito riferimento a, estetiste, barbieri. Le stesse sono state raggiunte dalle dovute, ma,il primo cittadino, seguiranno ulteriori provvedimenti con dei controlli eper chi richiede tali servizi. “Mi spiace profondamente, ma dobbiamo tutelare i ...

Scisciano : Somma Vesuviana, coronavirus. Sindaco Di Sarno:”Secondo decesso. Chiedo ai cittadini senso di responsabilità, dobbi… - occhio_notizie : Parla il sindaco Di Sarno - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Sarno, il vice sindaco Robustelli contro il trasferimento di due reparti dell’Umberto I. L’intervista - salernopost : La Direzione sanitaria dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ha sospesi i ricoveri presso le Unità Operative… - radioalfa : Sarno, il vice sindaco Robustelli contro il trasferimento di due reparti dell’Umberto I. L’intervista -

Ultime Notizie dalla rete : Sarno Sindaco

Coronavirus, seconda vittima a Somma Vesuviana. «E questa volta non si tratta di una persona anziana - spiega il sindaco Salvatore Di Sarno - chiedo a tutti un forte senso di responsabilità. Davanti ...Torna da Cremona per il funerale della mamma a Ceraso nel cilento in barba alle restrizioni. “Un fatto che non doveva accadere” per il sindaco del paesino , Gennaro Maione, che ha sanzionato l’uomo ...