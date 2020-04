“Questa è la Storia” di Umberto Broccoli | un lavoro minuzioso e intelligente

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) Le canzoni raccontano storie, suscitano emozioni, evocano sentimenti e stati d’animo, ma hanno una prerogativa ulteriore, quella di poter essere un “simbolo”. A ben guardare non c’è un periodo storico, un tema sociale, un’esperienza di vita che non abbia una sua canzone emblematica; un testo, una melodia, un ritornello che si fissi nella memoria e che possa rimanere come testimonianza di quel particolare momento o di quella esperienza collettiva. Un recente saggio didal titolo “Questa è la Storia” (Bompiani 2019) ripercorre cinquant’anni di storia italiana attraverso le canzoni e gli stili musicali che ne hanno contrassegnato i momenti salienti. Il libro parte dalle canzoni passate in radio negli anni del fascismo, e che in qualche modo preparano il popolo dei radioascoltatori all’imminenza di una ...