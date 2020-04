Previsioni Meteo: alta pressione con sole e caldo in aumento tra oggi e domani (Di venerdì 17 aprile 2020) Previsioni Meteo – Il bel tempo soleggiato e stabile si è oramai affermato su tutto il paese grazie a un’alta pressione di matrice subtropicale presente sul Mediterraneo centrale. Come visibile dall’ultimo scatto satellitare, il perno anticiclonico è posizionato attualmente proprio sull’Italia, soprattutto centro-meridionale, con valori al suolo, a dire il vero, non particolarmente esasperati, intorno mediamente ai 1020 hpa, anche un po’ meno sui settori settentrionali. Tuttavia, alle quote medio alte l’anticiclone appare più ben strutturato con geo-potenziali intorno ai 570/572 decametri geo-potenziali e, soprattutto, con radice subtropicale. Questo ultimo aspetto non è secondario poiché, come vedremo, darà all’anticiclone una particolare componente calda tale, anche se per breve fase, da ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Piemonte : oggi temperature primaverili

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 23 aprile : inizio settimana nuvoloso - poi torna il sereno

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani : nuvole diffuse ma temperature in aumento - sereno al Sud (Di venerdì 17 aprile 2020)– Il bel tempoggiato e stabile si è oramai affermato su tutto il paese grazie a un’di matrice subtropicale presente sul Mediterraneo centrale. Come visibile dall’ultimo scatto satellitare, il perno anticiclonico è posizionato attualmente proprio sull’Italia, soprattutto centro-meridionale, con valori al suolo, a dire il vero, non particolarmente esasperati, intorno mediamente ai 1020 hpa, anche un po’ meno sui settori settentrionali. Tuttavia, alle quote medio alte l’anticiclone appare più ben strutturato con geo-potenziali intorno ai 570/572 decametri geo-potenziali e, soprattutto, con radice subtropicale. Questo ultimo aspetto non è secondario poiché, come vedremo, darà all’anticiclone una particolare componente calda tale, anche se per breve fase, da ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo weekend su @radiokisskiss al #PippoPeloShow @pelopippo qualche pioggia di passaggio - remeteo : #METEO #WEEKEND: fine settimana con tempo soleggiato, salvo aumento delle nubi sul finire di #domenica. Lunedì prob… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Sulle Alpi sarà presente un campo di alta pressione con masse d'aria poco umida Tempo molto soleggiato con cielo poco nuv… - Publiacqua : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 17/04/2020 10:00 - LAMMA - - Publiacqua : RT @ProtCivileRT: Previsioni #meteo in #Toscana per oggi #17aprile, a cura di @flash_meteo ??Per maggiori dettagli: -