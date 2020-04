Meghan e Harry consegnano cibo ai bisognosi - (Di venerdì 17 aprile 2020) Elisabetta Esposito Meghan Markle e il Principe Harry si sono dedicati in prima persona a una nuova causa benefica: hanno consegnato pasti a domicilio ai malati Meghan Markle e il Principe Harry si dedicano ai meno fortunati anche durante l’epidemia di coronavirus. Indossando però guanti e mascherine e mantenendo la distanza sociale, come prescrive il protocollo. Come riporta il DailyMail, i duchi di Sussex hanno trascorso due giorni a consegnare cibo a malati e anziani residenti a Los Angeles: Meghan desiderava infatti che Harry iniziasse a conoscere la città in cui si sono trasferiti attraverso gli occhi della filantropia. La loro scelta umanitaria è quindi ricaduta sul progetto Angel Food, che si occupa di consegnare pasti a domicilio a persone malate o anziane, che in questo periodo sono particolarmente a rischio contagio e, perciò, non ... Leggi su ilgiornale Harry e Meghan volontari a Los Angeles : il cuore d’oro degli ex reali

