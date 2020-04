Luis Sepúlveda in 10 +1 libri e 10 frasi indimenticabili

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 17 aprile 2020) «La vita moderna è fatta così. Si vive e si muore alla velocità della luce». Nel rileggere questo solo passaggio, condensato in Jacaré da un Luis Sepúlveda ambientalista, sembra di intuire una sorta di fatalistica serenità. Atarassia, l’avrebbero chiamata i greci, se lo scrittore cileno, nelle sue opere, non si fosse fatto prendere da un fervore incompatibile con la pace dell’anima. Sepúlveda, scomparso il 16 aprile 2020 per le complicazioni seguite al Coronavirus, è ricordato per lo più per aver dato vita alla meravigliosa Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Ma, nel lascito artistico dello scrittore, c’è ben più dell’eco dannunziano, di quel «Vola solo chi osa farlo» che tanto ricorda il «Chi vola vale», fatto proprio dal Vate negli anni del fascismo.