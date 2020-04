Le ceneri di Sepúlveda saranno disperse nell’oceano | “Tornerà in Patagonia | la sua terra”

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020) La poetessa Carmen Yáñez, moglie di Luis Sepùlveda, scomparso ieri per il coronavirus, ha dichiarato in un'intervista a Repubblica che appena sarà possibile tornerà in Cile per disperdere ledello scrittore sudamericano al largo delle cose dell'Oceano Pacifico: "Era nato nel nord del Cile, ma è inche voleva tornare".