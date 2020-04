Il gabbiano più grande del mondo immortalato mentre scova e inghiotte per intero un

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Sull’isola di Skomer, in Galles, vivono i gabbiamo dal dorso nero, una specie particolare di questi volatili conosciuta in italiano con il nome di Mugnaiaccio e inglese come great black-backed gull (col dorso nero). In Italia è rarissimo avvistare questi esemplari considerati i più grandi gabbiani alperché la loro apertura alare raggiunge i 170 centimetri,in Europa – soprattutto nei Paesi del Nord – capita di osservarli. Come è successo in Galles, grazie a una telecamera nascosta posizionata sull’isola di Skomer dalla The Wildlife Trust of South and West Wales che hauno di questi gabbiani giganti durante la caccia. Nelle immagini si vede l’uccellore un coniglio dalla tana e poi ingoiarlo per. A differenza delle altre specie di, il Mugnaiaccio è infatti ...