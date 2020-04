I dati di Google e Waze: aumentano gli spostamenti a Roma e nel Lazio, ma per lavoro (Di venerdì 17 aprile 2020) Dai dati di Google e di Waze aggiornati al 15 aprile emerge che crescono gli spostamenti a Roma e nel Lazio rispetto alla media nazionale, ma per lavoro, mentre resta bassa la presenza in parchi e aree verdi e crolla l'utilizzo dei mezzi pubblici. L'Italia è il Paese del Mondo in cui si rispetta maggiormente lo stop. Leggi su fanpage Coronavirus : dopo Google-FB - anche da Apple dati sulla mobilità attraverso le mappe

