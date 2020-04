Gravina: «Domani protocollo al Governo, a giugno squadre in campo» (Di venerdì 17 aprile 2020) “Condivido la speranza del ministro dello Sport Spadafora di poter ripartire il 4 maggio, con tutte le dovute cautele e garanzie”: lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su RaiRadio1. “Abbiamo elaborato un protocollo sanitario rigido e attento ma flessibile che consegneremo Domani ai ministri Spadafora e … L'articolo Gravina: «Domani protocollo al Governo, a giugno squadre in campo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Gravina : «Aspettiamo la riunione di domani con la Uefa» (Di venerdì 17 aprile 2020) “Condivido la speranza del ministro dello Sport Spadafora di poter ripartire il 4 maggio, con tutte le dovute cautele e garanzie”: lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su RaiRadio1. “Abbiamo elaborato unsanitario rigido e attento ma flessibile che consegneremoai ministri Spadafora e … L'articolo: «al, ain» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

