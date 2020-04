Fontana ha già trovato qualcuno a cui dare la colpa per la strage di anziani nelle RSA lombarde (Di venerdì 17 aprile 2020) La legge di Jones insegna che chi sorride quando le cose vanno male ha già trovato qualcuno a cui dare la colpa. Non sappiamo se il governatore della Lombardia Attilio Fontana sorridesse stamattina a Mattino 5 – anche perché porta sempre la mascherina – ma di sicuro la sua linea di difesa pubblica sugli anziani morti nelle RSA lombarde ha fatto un salto di qualità. Ha trovato qualcuno a cui dare la colpa: “Aspetto con estrema serenità l’esito”, dell’inchiesta sulle morti nelle Rsa della Lombardia, ha detto. E poi ha aggiunto: “Noi abbiamo fatto una delibera che è stata proposta dai nostri tecnici ed esperti che ci hanno detto che a determinate condizioni“, ovvero in presenza di “reparti completamente separati dal resto della struttura e addetti dedicati esclusivamente a malati Covid, la cosa si ... Leggi su nextquotidiano Otto e mezzo - Lilli Gruber e Massimo Giannini e Lilli Gruber - assist e attacco contro Attilio Fontana

Fase 2 - Zaia : «Riaprire dal 4 maggio o morire». Fontana : «Spalmare il lavoro su 7 giorni». Sindacati : serve regia nazionale

