“Devo darvi una tremenda notizia”: Lorella Cuccarini commossa a La vita in diretta (Di venerdì 17 aprile 2020) Lorella Cuccarini annuncia un lutto Il penultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta si è aperto con Lorella Cuccarini che ha comunicato al pubblico di Rai Uno una brutta notizia. Dopo aver dato il benvenuto, la padrona di casa si è detta molto addolorata per quanto successo. Purtroppo è venuto a mancare in Spagna, precisamente ad Oviedo, lo scrittore ed intellettuale cileno Luis Sepulveda. Quest’ultimo aveva 70 anni, aveva combattuto numerose battaglie nella sua vita ma non è riuscito a vincere, purtroppo, quella contro il Coronavirus. La soubrette romana era evidentemente rammaricata e sofferente. Subito dopo ha parlato anche il suo collega, Alberto Matano che ha spiegato come è iniziato il calvario dello scrittore. L’uomo era ammalato verso la fine di febbraio, quando il Covid-19 arrivò in terra iberica. Alberto Matano ... Leggi su kontrokultura Lorella Cuccarini in diretta Tv : “Devo darvi una brutta notizia”

La Vita In Diretta - Lorella Cuccarini : “Devo darvi una brutta notizia” (Di venerdì 17 aprile 2020)annuncia un lutto Il penultimo appuntamento settimanale de Lainsi è aperto conche ha comunicato al pubblico di Rai Uno una brutta notizia. Dopo aver dato il benvenuto, la padrona di casa si è detta molto addolorata per quanto successo. Purtroppo è venuto a mancare in Spagna, precisamente ad Oviedo, lo scrittore ed intellettuale cileno Luis Sepulveda. Quest’ultimo aveva 70 anni, aveva combattuto numerose battaglie nella suama non è riuscito a vincere, purtroppo, quella contro il Coronavirus. La soubrette romana era evidentemente rammaricata e sofferente. Subito dopo ha parlato anche il suo collega, Alberto Matano che ha spiegato come è iniziato il calvario dello scrittore. L’uomo era ammalato verso la fine di febbraio, quando il Covid-19 arrivò in terra iberica. Alberto Matano ...

hellobencha : what's the first song you heard from these artists? got7: look (prima prima if you do ma non mi era piaciuta ??) at… - alessiadaniele8 : RT @its_sven__: devo darvi una cattiva notizia: la performance lituana del 2006 è stata il loro piazzamento più alto DI SEMPRE #eurorewind - its_sven__ : devo darvi una cattiva notizia: la performance lituana del 2006 è stata il loro piazzamento più alto DI SEMPRE #eurorewind - Gabri0344 : RT @DoraEbasta: In questo silenzio, dove si sente solo il canto degli uccellini, qualche cane abbaiare, devo darvi una buona notizia: sono… - davizz79 : Na cacata. Colpa mia. Non devo più darvi retta. -

Ultime Notizie dalla rete : “Devo darvi Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera