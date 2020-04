Darren Aronofsky | la Warner disse no a Joaquin Phoenix per Batman (Di venerdì 17 aprile 2020) È ormai passato tantissimo tempo da quando Darren Aronofsky era impegnato nello sviluppare un film di Batman, poi mai realizzato. Oggi il regista svela un interessante retroscena che coinvolge l’attore Joaquin Phoenix. La Warner si mise di traverso alla scelta di Joaquin Phoenix come Batman. Parola di Darren Aronofsky, impegnato anni fa nello sviluppo di … L'articolo Darren Aronofsky la Warner disse no a Joaquin Phoenix per Batman proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Batman - Darren Aronofsky avrebbe voluto Joaquin Phoenix per il suo film

Madre!/ Video - su Italia 1 il film diretto da Darren Aronofsky (oggi - 7 febbraio) (Di venerdì 17 aprile 2020) È ormai passato tantissimo tempo da quandoera impegnato nello sviluppare un film di, poi mai realizzato. Oggi il regista svela un interessante retroscena che coinvolge l’attore. Lasi mise di traverso alla scelta dicome. Parola di, impegnato anni fa nello sviluppo di … L'articololano aperproviene da www.meteoweek.com.

3cinematographe : #Batman: il film di #DarrenAronofsky bocciato per 'colpa' di #JoaquinPhoenix - badtasteit : #DarrenAronofsky torna a parlare del suo Batman: 'Io volevo Joaquin Phoenix, la Warner no' - sapphicflwer : io che attendevo si rivelasse tutto un sogno/allucinazione: darren aronofsky: ??v?? - sapphicflwer : darren aronofsky che scriveva gli ultimi quaranta minuti di Mother! - amiamonoistesse : => Darren Aronofsky (settembre 2016- ottobre 2017) sono stati insieme per 1 anno e 1 mesi. Lei aveva 26 anni e lui… -