Coronavirus, quando il prezzo da pagare per la sicurezza è la libertà (Di venerdì 17 aprile 2020) Era l’ora di fare i conti con l’esperienza diretta del non senso. La parola più ricorrente di questi strani giorni è: assurdo. E’ evidente che il senso predeterminato e formattato delle quotidiane esperienze ha rimosso da qualsiasi orizzonte del pensabile lo stravolgimento della nostra vita quotidiana. La condizione coatta e asserragliata di regole e divieti che investono il corpo non riguarda di solito gli altri? Da quando al diritto naturale si è sostituito il diritto positivo (cioè storicamente posto di volta in volta dall’uomo giuridico) non pensiamo abbastanza alla provvisorietà dei nostri diritti, alla semplicità con cui, a fronte di un fenomeno decretato quale emergenziale, ci possano essere sottratte in poche ore le nostre libertà. E invece siamo ora talmente investiti di tali privazioni che il concatenarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus in Italia da quando?/ “Incidente laboratorio Wuhan” : indagini Usa - Trump…

Vaccino anti coronavirus - quando sarà pronto e a che punto è la sperimentazione

Coronavirus - Di Maio : “Ripartire sì - ma la priorità è la vita - torneremo alla normalità quando avremo un vaccino” (Di venerdì 17 aprile 2020) Era l’ora di fare i conti con l’esperienza diretta del non senso. La parola più ricorrente di questi strani giorni è: assurdo. E’ evidente che il senso predeterminato e formattato delle quotidiane esperienze ha rimosso da qualsiasi orizzonte del pensabile lo stravolgimento della nostra vita quotidiana. La condizione coatta e asserragliata di regole e divieti che investono il corpo non riguarda di solito gli altri? Daal diritto naturale si è sostituito il diritto positivo (cioè storicamente posto di volta in volta dall’uomo giuridico) non pensiamo abbastanza alla provvisorietà dei nostri diritti, alla semplicità con cui, a fronte di un fenomeno decretato quale emergenziale, ci possano essere sottratte in poche ore le nostre libertà. E invece siamo ora talmente investiti di tali privazioni che il concatenarsi ...

myrtamerlino : È morto #LuisSepulveda, aveva contratto il #coronavirus. Voglio ricordarlo qui, come ho fatto in diretta, con una s… - lucianonobili : Oggi tutti si accorgono che siamo indietro e che l’Italia dopo io #coronavirus rischia la catastrofe economica. Qua… - Agenzia_Ansa : Nonna d'Italia più forte del #virus. Ha sconfitto la spagnola, quando era una bambina, e ora dice di non temere il… - rossa_bodi : RT @sangesnicola: Lo dicevo io. I sapiens sono una specie piena di imbecilli. Cosa volete che imparino? Quando ci estingueremo sarà sempre… - AtlanteUsa2020 : I governatori insistono che uno dei fattori cruciali per decidere se e quando riaprire è il numero di test fatti. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quando Coronavirus, ecco le classi di rischio delle aziende Corriere della Sera Coronavirus, in quali regioni è possibile uscire per fare l’orto?

Nelle zone non interessate dalle nuove ordinanza infatti, gli agricoltori amatoriali dovranno aspettare molto probabilmente il prossimo 3 maggio quando inizierà la pronosticata Fase 2. Coronavirus, ...

Coronavirus, da Milano alla Liguria con la fidanzata: multato 80enne

LEGGI ANCHE: Coronavirus, i due sintomi da non sottovalutare L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, quando durante una bellissima giornata di sole era difficile non concedersi ...

Nelle zone non interessate dalle nuove ordinanza infatti, gli agricoltori amatoriali dovranno aspettare molto probabilmente il prossimo 3 maggio quando inizierà la pronosticata Fase 2. Coronavirus, ...LEGGI ANCHE: Coronavirus, i due sintomi da non sottovalutare L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, quando durante una bellissima giornata di sole era difficile non concedersi ...