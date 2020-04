Coronavirus e Gedankenexperiment

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ilè un esperimento mentale ossia è un esperimento che non si intende realizzare nella pratica, ma viene solo immaginato. Il concetto di esperimento concettuale è stato introdotto da Albert Einstein. Famosissimo è il paradosso dei due fratelli: uno rimane sulla Terra e l’altro è lanciato nello spazio ad una velocità prossima a quella luce. Quando l’astronauta rientrerà il tempo sarà passato molto diversamente fra lui e suo fratello. L’astronauta sarà ancora giovane mentre il fratello sarà fortemente invecchiato. Questo paradosso è trattato nel film Interstellar in cui il padre astronauta , ancora giovane, è al capezzale della figlia vecchissima e in punto di morte. Altro paradosso dovuto ad Einstein è il paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen (quello in cui ...