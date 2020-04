Coronavirus, due chirurghi di Piacenza suonano “Creep” dei Radiohead a fine turno (Di venerdì 17 aprile 2020) Una chitarra, due chirurghi, i colleghi intorno insieme agli infermieri a fine turno. E Creep dei Radiohead. È anche così che gli operatori sanitari cercano di sciogliere la tensione dopo settimane di stress e intenso lavoro. All’ospedale di Castel San Giovanni, a Piacenza, due medici hanno suonato e cantato uno dei brani più celebri della band inglese. L'articolo Coronavirus, due chirurghi di Piacenza suonano “Creep” dei Radiohead a fine turno proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : due indagati per la strage silenziosa nella casa di riposo nel centro di Vercelli - il Pio Trivulzio del Piemonte

Nelle due Italie del coronavirus l’insofferenza (sbagliata) verso la Lombardia

Emergenza coronavirus - cinque regioni pronte alla fase due (Di venerdì 17 aprile 2020) Una chitarra, due, i colleghi intorno insieme agli infermieri a. E Creep dei. È anche così che gli operatori sanitari cercano di sciogliere la tensione dopo settimane di stress e intenso lavoro. All’ospedale di Castel San Giovanni, a, due medici hanno suonato e cantato uno dei brani più celebri della band inglese. L'articolo, duedi“Creep” deiproviene da Il Fatto Quotidiano.

Internazionale : Perché a Roma ci sono pochi casi di coronavirus e il Lazio è una delle regioni italiane più virtuose nell'emergenza… - repubblica : Coronavirus, al minimo la percentuale di tamponi positivi. E in terapia intensiva ci sono 1.000 persone in meno ris… - Linkiesta : Le storie dei trentenni che hanno attraversato lo tsunami della crisi finanziaria e ora si ritrovano nella recessio… - ArtemiosMilani : Strano: I dati migliorano ma da due giorni il suono delle sirene delle ambulanze non cessa mai. Ne passano in conti… - acquamarinae : Ma come funziona questa app #Immuni ?? Dopo due mesi ancora non sappiamo se quei sintomi simil influenzali erano dovuti al coronavirus.. mah -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due milioni di casi nel mondo. In Spagna superati i 18mila morti La Stampa Coronavirus, esce dalla quarantena e ringrazia lo staff della Asl Roma 5

Il giorno 6 aprile 2020 è stato l’ultimo giorno di quarantena per me e le mie due bambine e desidero ringraziare lo staff della ASL Roma 5 ... il canale social dell’assessorato regionale alla Sanità ...

Coronavirus, nessun decesso a Napoli nelle ultime 24 ore. Solo 4 positivi in più

Sono 826 i casi di positività al coronavirus a Napoli dall’inizio dell’emergenza, numero che comunque fa restare la città in vetta per i contagi, 4 in più rispetto alla stessa ora di ieri. Come ieri, ...

Il giorno 6 aprile 2020 è stato l’ultimo giorno di quarantena per me e le mie due bambine e desidero ringraziare lo staff della ASL Roma 5 ... il canale social dell’assessorato regionale alla Sanità ...Sono 826 i casi di positività al coronavirus a Napoli dall’inizio dell’emergenza, numero che comunque fa restare la città in vetta per i contagi, 4 in più rispetto alla stessa ora di ieri. Come ieri, ...