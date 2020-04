Coronavirus: da Fondazione Foedus una MicroSocialCard per persone in difficoltà (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Un fondo di emergenza sociale destinato ad erogare, per il tramite di una carta prepagata, aiuti economici alle persone in estrema difficoltà per l’acquisto di beni di prima necessità. A promuoverlo e coordinarlo la Fondazione Foedus (www.FondazioneFoedus.it). Il progetto si chiama MicroSocialCard e si concretizza nel dono di una carta-spesa del valore di 20 euro da spendere in tutti i supermercati, negozi, store della filiera Conad con cui la Fondazione ha stretto accordi.Il progetto è stato ideato da Foedus e vedrà il concorso delle parrocchie locali e delle associazioni del territorio, che saranno i centri di distribuzione di queste card. L’obiettivo è quello di poter acquistare e distribuire 5000 card entro giugno. Le prime 600 sono state già acquistate in una settimana grazie al concorso ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - la Fondazione Achille Scudieri dona mille mascherine ai bambini del Santobono Pausilipon

Coronavirus - Fondazione Laps e Croce Rossa Italiana : "Diventa anche tu testimonial per aiutare chi ha bisogno"

Coronavirus - la Fondazione Laps in campo con la Croce Rossa Italiana (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Un fondo di emergenza sociale destinato ad erogare, per il tramite di una carta prepagata, aiuti economici allein estrema difficoltà per l’acquisto di beni di prima necessità. A promuoverlo e coordinarlo la(www..it). Il progetto si chiamae si concretizza nel dono di una carta-spesa del valore di 20 euro da spendere in tutti i supermercati, negozi, store della filiera Conad con cui laha stretto accordi.Il progetto è stato ideato dae vedrà il concorso delle parrocchie locali e delle associazioni del territorio, che saranno i centri di distribuzione di queste card. L’obiettivo è quello di poter acquistare e distribuire 5000 card entro giugno. Le prime 600 sono state già acquistate in una settimana grazie al concorso ...

TgrRai : #Coronavirus, 'la #Lombardia non calcola i guariti ma solo i dimessi. Questo distorce i dati della Protezione civil… - vaticannews_it : #10aprile Il cardinale vicario Angelo De Donatis dimesso dal Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli.… - LaStampa : I 38 sanitari hanno viaggiato su un volo messo a disposizione dalla Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa e da… - TV7Benevento : Coronavirus: da Fondazione Foedus una MicroSocialCard per persone in difficoltà... - padovaoggi : La Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova va incontro alle esigenze dei propri pazienti in questo delicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fondazione Tutti i progetti di Fondazione Arché durante l'emergenza Coronavirus Vita Ricette liberiste per affrontare l'emergenza coronavirus

Sul coronavirus, il Cato Institute è ormai sul piede di guerra contro Donald Trump ... Free lance impenitente, collabora col Foglio dalla fondazione. Di formazione liberale classica, corretta da ...

Meteo: oltre al Coronavirus, PROBLEMA PIOGGIA per l'Italia, rischi per l'agricoltura. Cosa sta accadendo

CRONACA METEO, TROPPA POCA PIOGGIA SULL'ITALIA - Come se non bastasse l'emergenza Coronavirus, l'Italia è chiamata ad affrontare un altro problema ... secondo il monitoraggio effettuato dall'Anbi, ...

Sul coronavirus, il Cato Institute è ormai sul piede di guerra contro Donald Trump ... Free lance impenitente, collabora col Foglio dalla fondazione. Di formazione liberale classica, corretta da ...CRONACA METEO, TROPPA POCA PIOGGIA SULL'ITALIA - Come se non bastasse l'emergenza Coronavirus, l'Italia è chiamata ad affrontare un altro problema ... secondo il monitoraggio effettuato dall'Anbi, ...