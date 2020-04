Confindustria, energia tremenda per tempi difficili (Di venerdì 17 aprile 2020) Saranno tempi difficili; saranno tempi d’impegni, sacrifici e pochi onori. Dobbiamo affrontare con energia la sfida tremenda che abbiamo davanti. Le due frasi, logicamente connesse, sono state espresse da Vincenzo Boccia (la prima) e Carlo Bonomi (la seconda) un istante dopo la lettura del risultato della votazione del Consiglio generale di Confindustria che ha designato il numero uno di Assolombarda al vertice dell’Associazione per i prossimi quattro anni. Bonomi ha staccato di molto – 123 preferenze contro 60 – la concorrente Licia Mattioli sulle ali di un programma che è stato fin dal primo momento definito di rottura: più da tifosi e commentatori, in verità, che dal diretto interessato che mostra di aver chiaro il compito che gli si para davanti. Diventare il presidente della ricostruzione industriale del Paese, come Boccia gli ha ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Confindustria Energia e sindacati - protocollo anti-contagio per ogni sito

