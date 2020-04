Calciomercato Napoli | spaccatura tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis per le multe

(Di venerdì 17 aprile 2020)e il rinnovo: distanze apparentemente incolmabili. L’attaccante del belga era ad un passo dall’accordo conDeper il prolungamento del contratto, poi l’emergenza del Coronavirus ha rallentato tutto. Così, le big di mezza Europa hanno iniziato a inserirsi per strappare il belga ai partenopei. Il gelo calato tra il presidente azzurro e “Ciro” sembra dovuto a una frase pronunciata dal giocatore nel pranzo di inizio marzo. Il nodo, però, non è solo la questione economica. Il patron delha rallentato la manovra rinnovo quando, a nome dei compagni, ha tirato fuori l’argomento delleper l’ammutinamento della squadra del 5 novembre scorso. Da quel momento è sceso l’imbarazzo, le parti si sono riallontanate e la società ha accolto le offerte di altri ...

Il calcio attende di ripartire, tantissimi giocatori sono in casa e aspettano notizie su quando si ricomincerà con allenamenti e partite. Prima della sospensione forzata, il Napoli era reduce da una ...Il greco parla del periodo della sua carriera e dell'isolamento: ""Abbiamo grande voglia di tornare in campo, si vede anche da come stiamo ...