Acquisti tra i 30 e i 40 miliardi di Btp in un mese. Così la Bce aiuta l'Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) La Banca Centrale Europea ha acquistato “circa 30-40 miliardi” di titoli di Stato Italiani in un solo mese, pari a circa il “35-45%” del totale degli Acquisti effettuati dall’Eurotower tramite i suoi programmi, il Pspp e il nuovo Pepp da 750 miliardi annunciato lo scorso 18 marzo. La stima, fornita da un report di Goldman Sachs, mette in evidenza un massiccio intervento della Bce a sostegno dei Btp Italiani, presi particolarmente di mira da quando è esplosa l’emergenza Coronavirus. E’ uno scostamento importante che va ben oltre la quota di partecipazione al capitale della Bce detenuta dalla Banca d’Italia (13%), ma tuttavia consentito proprio dall’ampia flessibilità del nuovo programma lanciato da Christine Lagarde. Si tratterebbe, spiega la banca d’affari, del maggior accumulo mensile effettuato ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - la Bce lancia programma straordinario di acquisti da 750 miliardi : “tempi straordinari richiedono azioni straordinarie”

La Juventus annuncia acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio : 37 trasferimenti (Di venerdì 17 aprile 2020) La Banca Centrale Europea ha acquistato “circa 30-40” di titoli di Statoni in un solo, pari a circa il “35-45%” del totale deglieffettuati dall’Eurotower tramite i suoi programmi, il Pspp e il nuovo Pepp da 750annunciato lo scorso 18 marzo. La stima, fornita da un report di Goldman Sachs, mette in evidenza un massiccio intervento della Bce a sostegno dei Btpni, presi particolarmente di mira da quando è esplosa l’emergenza Coronavirus. E’ uno scostamento importante che va ben oltre la quota di partecipazione al capitale della Bce detenuta dalla Banca d’(13%), ma tuttavia consentito proprio dall’ampia flessibilità del nuovo programma lanciato da Christine Lagarde. Si tratterebbe, spiega la banca d’affari, del maggior accumulo mensile effettuato ...

HuffPostItalia : Acquisti tra i 30 e i 40 miliardi di Btp in un mese. Così la Bce aiuta l'Italia - nicolapasa : RT @HuffPostItalia: Acquisti tra i 30 e i 40 miliardi di Btp in un mese. Così la Bce aiuta l'Italia - lamico_dellABC : RT @HuffPostItalia: Acquisti tra i 30 e i 40 miliardi di Btp in un mese. Così la Bce aiuta l'Italia - cicciopisto : RT @HuffPostItalia: Acquisti tra i 30 e i 40 miliardi di Btp in un mese. Così la Bce aiuta l'Italia - GiuseppeCima : RT @HuffPostItalia: Acquisti tra i 30 e i 40 miliardi di Btp in un mese. Così la Bce aiuta l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Acquisti tra Acquisti tra i 30 e i 40 miliardi di Btp in un mese. Così la Bce aiuta l'Italia L'HuffPost Coronavirus Milano, Sala: «Dal governo l’ipotesi di finanziare bici elettriche per la riapertura»

Il governo finanzierà l’acquisto di biciclette elettriche. Per ora si tratta di un’ipotesi ... Per immaginare la riapertura ci vorrà razionalità, ma anche un pizzico di creatività, suggerisce Sala. E ...

Coronavirus: PrestitiOnline, boom richieste di liquidità

I prestiti personali meno costosi restano quelli per le finalità ristrutturazione casa e acquisto auto nuova, con tassi di poco superiori al 6,30% per tutte le durate tra 18 mesi e 6-7 anni. Rispetto ...

Il governo finanzierà l’acquisto di biciclette elettriche. Per ora si tratta di un’ipotesi ... Per immaginare la riapertura ci vorrà razionalità, ma anche un pizzico di creatività, suggerisce Sala. E ...I prestiti personali meno costosi restano quelli per le finalità ristrutturazione casa e acquisto auto nuova, con tassi di poco superiori al 6,30% per tutte le durate tra 18 mesi e 6-7 anni. Rispetto ...