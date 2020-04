Voi come definireste Giuseppe Conte in questo momento?

Giorgiolaporta : 10 anni senza #RaimondoVianello, senza i sorrisi spensierati delle finte liti con Sandra. Ci manca la televisione g… - civati : Auguri a tutte e a tutti voi. E un pensiero per #SilviaRomano, come ogni giorno, come sempre. - borghi_claudio : @gildo1959 @GFabrygherardi Ma voi NON STATE BENE. Giorgetti votò contro al MES come tutta la Lega, anzi, fece propr… - arwen0506 : RT @Guido44895392: @POPOLOdiTWlTTER Premesso che voi traghettate e non salvate gli invasori! Ah! Se avessimo adesso un Governo come quello… - donato_mennea : @myrtamerlino Come siete gelosi voi di sinistra. Se gli ha tagliati c'era un buon motivo per farlo @myrtamerlino no… -

Ultime Notizie dalla rete : Voi come Didattica online, così si lavora a Chicago. E da voi come va? Condividete le vostre storie! Il Fatto Quotidiano Liotti: «In viaggio con Carol Alt.

Come succede con gli amici di gioventù ... È una donna molto intelligente, lontana dall’immagine della modella perfetta che bada solo all’apparenza». E tra voi quattro com’è andata? «In cinque ...

Spallanzani e Gemelli, c'è ancora bisogno di voi

Una traversata. Com'è andata? Possiamo dire che Roma e il Lazio finora hanno retto l'urto dell'epidemia, grazie a un sistema sanitario capace di farsi trovare pronto fin dall'inizio. Ma non è finita, ...

Come succede con gli amici di gioventù ... È una donna molto intelligente, lontana dall’immagine della modella perfetta che bada solo all’apparenza». E tra voi quattro com’è andata? «In cinque ...Una traversata. Com'è andata? Possiamo dire che Roma e il Lazio finora hanno retto l'urto dell'epidemia, grazie a un sistema sanitario capace di farsi trovare pronto fin dall'inizio. Ma non è finita, ...