Treviso, corre nuda in stato confusionale, ma nessuno l’aiuta (Di giovedì 16 aprile 2020) Una donna completamente nuda ha corso lungo la via Bassanese in zona San Gaetano a Montebelluna (Treviso). Il tutto è avvenuto tra l’indifferenza dei passanti che, invece di soccorrerla, hanno preferito filmarla. La donna è stata raggiunta è fermata dal coordinatore della protezione civile di zona Posmon.La sventurata, in stato confusionale, è stata affidata alle cure del Suem 118. La donna, in seguito, è stata accompagnata presso il reparto psichiatria dell’ospedale di Montebelluna. L’episodio è avvenuto nella mattina del 15 aprile 2020 alle 9:30. Treviso, donna nuda per strada: l’intervento di Antonio NettoTutto è iniziato quando stamattina, il responsabile della protezione civile, Antonio Netto, stava camminando per strada in direzione Municipio. Ad un tratto, l’uomo si è accorto di una ... Leggi su kontrokultura Shock in strada a Treviso - anziana cade a terra ma le auto la scansano senza soccorrerla

Anziana cade per strada a Treviso - nessuno la soccorre. Si ferma solo l'autista di un bus

