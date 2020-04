Pozzecco: «Non ero contento del suo arrivo, ma adesso spero che Ibra resti al Milan» (Di giovedì 16 aprile 2020) Il coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco ospite a Casa Sky Sport ha subito mostrato il suo carattere estroso scherzando “Sono a casa, ho comprato dei libri per fare bella figura. Non posso andare da nessuna parte, ormai ho un’età tale per cui devo stare attento al coronavirus” Non nasconde però la sua paura per il virus “Io sono un fifone e questo virus mi terrorizza, non vado a fare nemmeno la spesa. Se dovessi prendere il coronavirus, vista la mia età, rischierei di non farcela” Ma nonostante la paura questo periodo può insegnarci tante cose “Siamo sempre focalizzati su quello che accadrà, sul futuro ed è giusto così, ma io penso che sia anche molto importante vivere bene il presente, nel mio caso specifico la professione di allenatore e il rapporto quotidiano con i ... Leggi su ilnapolista Basket - Gianmarco Pozzecco : “Giocare a porte chiuse non ha senso - bisogna fermare tutto”

