PES 2020 | l’uscita del DLC UEFA Euro 2020 è stata rimandata per il Coronavirus

(Di giovedì 16 aprile 2020) L'ultima vittima virtuale delè eFootball PES, apprezzatissima ultima incarnazione della celebre seria calcistica di Pro Evolution Soccer. Mentre i prezzi di console e giochi usati sono saliti alle stelle, Konami ha infatti appena annunciato che il DLC gratuito dedicato allaè stato posticipato a data da destinarsi. Proprio per via dello spostamento della fase finale die alle conseguenze della pandemia da COVID-19. Stando a quanto si legge nel comunicato stampa diramato dalla compagnia nipponica, lo stato di emergenza recentemente dichiarato in Giappone non permetterà di rispettare la data di uscita dell'espansione del 30 aprile precedentemente annunciata. La casa di Metal Gear e Silent Hill ha anche deciso di cancellare l’uscita di una nuova versione fisica di eFootball PEScon una ...

Konami ha annunciato, in seguito dello slittamento degli europei causato dalla pandemia di Coronavirus COVID-19 attualmente in corso, che il contenuto scaricabile dedicato a UEFA Euro 2020 per ...