Modello Red pensionati 2020: cos’è, chi deve presentarlo, istruzioni, nuova scadenza 18 maggio (Di giovedì 16 aprile 2020) Modello Red pensionati 2020. Prorogata al 18 maggio 2020 la scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle Campagne ordinarie RED 2019. Infatti, tenuto conto del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale per la diffusione del Coronavirus (cd. “COVID-19”), per facilitare gli adempimenti in capo ai soggetti tenuti all’adempimento dichiarativo in trattazione, è stato differito il termine del 31 marzo alla predetta data. La proroga, in particolare, riguarda: la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagna ordinaria 2019 e Solleciti 2018); la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità (Campagna INV CIV ordinaria 2019 – Modelli ACC.AS/PS) e Campagna Solleciti 2018 (Modelli ICLAV e ICRIC frequenza). Per i predetti adempimenti, specifica l’INPS con ... Leggi su leggioggi Coronavirus - pensioni : modello Red rinviato al 18 maggio

