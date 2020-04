La risposta tedesca alle accuse di Di Maio è stata quella di ignorarlo (Di giovedì 16 aprile 2020) Niente posta da Berlino. Nessuno si è dato la pena di rispondere a Di Maio, che aveva richiesto un intervento politico censorio del governo Merkel dopo l’infelice battuta di Die Welt sui soldi europei che ingrassano la mafia italiana. È passata anche Pasqua, ma il postino non si fa vedere. Qualcuno dovrebbe ormai spiegare al nostro ministro degli Esteri che una delle più elementari regole della diplomazia prevede che si chiedono spiegazioni a un Paese sovrano solo dopo aver concordato una risposta. Altrimenti si fa solo una brutta figura, e nel mondo delle feluche non si aspetta di meglio che un ministro gaffeur. I marmorei corridoi della Farnesina sono già pieni di sorrisetti e battutine, che neanche ai tempi in cui c’era Nicolas Sárközy. Resta la sostanza, e cioè l’errore di aver preteso la risposta a una discutibile ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 aprile 2020) Niente posta da Berlino. Nessuno si è dato la pena di rispondere a Di, che aveva richiesto un intervento politico censorio del governo Merkel dopo l’infelice battuta di Die Welt sui soldi europei che ingrassano la mafia italiana. È passata anche Pasqua, ma il postino non si fa vedere. Qualcuno dovrebbe ormai spiegare al nostro ministro degli Esteri che una delle più elementari regole della diplomazia prevede che si chiedono spiegazioni a un Paese sovrano solo dopo aver concordato una. Altrimenti si fa solo una brutta figura, e nel mondo delle feluche non si aspetta di meglio che un ministro gaffeur. I marmorei corridoi della Farnesina sono già pieni di sorrisetti e battutine, che neanche ai tempi in cui c’era Nicolas Sárközy. Resta la sostanza, e cioè l’errore di aver preteso laa una discutibile ...

