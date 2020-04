La ripartenza attraverso le infrastrutture, le opere pubbliche, e lo sviluppo delle comunità locali. La bozza (Di giovedì 16 aprile 2020) Da Palazzo Chigi nel pomeriggio è ‘uscita’ una bozza, circa i diversi temi che vanno a riassumere le priorità emerse dal confronto – intitolato alla crescita – che ha visto associazioni, enti ed istituti, concertare tempi e modalità insieme al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica del governo. Una bozza – teniamo a ribadirlo perché Palazzo Chigi è molto ‘mutevole’ – che passa attraverso la semplificazione e, al tempo stesso, l’accelerazione degli investimenti in opere pubbliche, per accompagnare ‘di pari passo’ sia la crescita economica, che lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. opere infrastrutturali – All’interno elle bozza viene evidenziata “l’importanza di costruire una infrastruttura resiliente e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 aprile 2020) Da Palazzo Chigi nel pomeriggio è ‘uscita’ una bozza, circa i diversi temi che vanno a riassumere le priorità emerse dal confronto – intitolato alla crescita – che ha visto associazioni, enti ed istituti, concertare tempi e modalità insieme al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica del governo. Una bozza – teniamo a ribadirlo perché Palazzo Chigi è molto ‘mutevole’ – che passala semplificazione e, al tempo stesso, l’accelerazione degli investimenti in, per accompagnare ‘di pari passo’ sia la crescita economica, che losostenibilecomunità locali.infrastrutturali – All’interno elle bozza viene evidenziata “l’importanza di costruire una infrastruttura resiliente e ...

italiaserait : La ripartenza attraverso le infrastrutture, le opere pubbliche, e lo sviluppo delle comunità locali. La bozza… - AssTrasporti : #Fase2: Serve un patto tra la #mobilità e l'intero sistema produttivo nazionale per garantire, anche attraverso il… - Dalla_SerieA : Protocollo ripartenza: FIGC raccomanda ritiro chiuso e ripartenza a tre velocità - - CarlottaBarra : #IRL2020 #EmiliaRomagna #PattoperilLavoro: ripartenza attraverso protocolli operativi di sicurezza condivisi per le… - EmanueleRosa2 : RT @ICompetitivita: ??Oggi siamo “A casa con ??” il prof. @lorenzocodogno, visiting professor presso la @LSEnews. ??Come garantire la #ripar… -

Ultime Notizie dalla rete : ripartenza attraverso La ripartenza attraverso le infrastrutture, le opere pubbliche, e lo sviluppo delle comunità locali. La bozza Italia Sera LA RIPRESA

Certo è che al momento non c'è una data per la ripartenza. I sindacati, o almeno qualcuno di essi, vorrebbero ripartire non solo quando c'è un accordo quadro sulla sicurezza sanitaria ma anche dopo un ...

Laura Pausini: “Governo aiuti i professionisti dello spettacolo. Non sono star ma gente che lavora”

Le parole della cantante sono state diffuse attraverso un lungo video pubblicato sui suoi profili social, in cui è posto l'accento sulla zona grigia in cui versa il settore dell'entertainment, su cui ...

Certo è che al momento non c'è una data per la ripartenza. I sindacati, o almeno qualcuno di essi, vorrebbero ripartire non solo quando c'è un accordo quadro sulla sicurezza sanitaria ma anche dopo un ...Le parole della cantante sono state diffuse attraverso un lungo video pubblicato sui suoi profili social, in cui è posto l'accento sulla zona grigia in cui versa il settore dell'entertainment, su cui ...