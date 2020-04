Joaquin Phoenix: il suo discorso agli Oscar non sembra più così folle con l'arrivo del Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Il discorso agli Oscar di Joaquin Phoenix torna materia di dibattito in tempi di Coronavirus in un lungo saggio apparso sul Los Angeles Times. Il discorso di Joaquin Phoenix agli Oscar 2020 non sembra più così folle con l'arrivo del Coronavirus. La tirata ambientalista dell'attore, che gli ha attirato critiche da parte dei media, viene riletta in luce diversa ora che una pandemia di probabile origine animale ha paralizzato il mondo. Ecco la parte "incriminata" del discorso di Joaquin Phoenix agli Oscar 2020, vegano convinto da anni in prima linea per la salvaguardia degli animali: "Credo che ormai siamo troppo disconnessi dal mondo naturale e molti di noi hanno una visione egocentrica, credono di essere il centro dell'universo. Andiamo nel mondo naturale e lo ... Leggi su movieplayer Joaquin Phoenix lancia un appello al governatore di New York : "Svuotate le carceri per evitare contagi"

Joaquin Phoenix | l’attore parla del suo periodo in rehab

Joaquin Phoenix premio Oscar per “Joker” - ” Ho crisi e vomito sempre” (Di giovedì 16 aprile 2020) Ilditorna materia di dibattito in tempi di Coronavirus in un lungo saggio apparso sul Los Angeles Times. Ildi2020 noncon l'arrivo del Coronavirus. La tirata ambientalista dell'attore, che gli ha attirato critiche da parte dei media, viene riletta in luce diversa ora che una pandemia di probabile origine animale ha paralizzato il mondo. Ecco la parte "incriminata" deldi2020, vegano convinto da anni in prima linea per la salvaguardia degli animali: "Credo che ormai siamo troppo disconnessi dal mondo naturale e molti di noi hanno una visione egocentrica, credono di essere il centro dell'universo. Andiamo nel mondo naturale e lo ...

zazoomblog : Joaquin Phoenix lancia un appello al governatore di New York: Svuotate le carceri per evitare contagi - #Joaquin… - zazoomnews : Joaquin Phoenix lancia un appello al governatore di New York: Svuotate le carceri per evitare contagi - #Joaquin… - Noovyis : (Joaquin Phoenix lancia un appello al governatore di New York: 'Svuotate le carceri per evitare contagi') Playhitm… - PaolaBonfadelli : RT @nicodemodani: @antonellapinna @Andrea96460008 E' il paradosso di quando chi è dalla parte dei più deboli viene accusato di terrorismo d… - 3cinematographe : Joaquin Phoenix ha chiesto ad Andrew Cuomo, governatore di New York, di liberare i detenuti delle carceri di New Yo… -