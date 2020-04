I laboratori privati lucrano sul Covid-19 (Di giovedì 16 aprile 2020) Nonostante la ferma presa di posizione di Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, i laboratori privati non si fanno eccessivi scrupoli a lucrare sul coronavirus. Un test presso le strutture private, infatti, viene a costare una cifra compresa tra i 70 e i 120 euro. Un prezzo che proprio D’Amato aveva definito immorale nei giorni scorsi, senza peraltro che i privati tornassero indietro. La condanna di Alessio D’Amato Le parole con cui l’assessore aveva bollato la situazione erano state molto chiare: “Il test in sé viene 5 euro. La sanità privata è molto coinvolta nella lotta al Covid, basti pensare al centro di Casal Palocco, ma le regole devono essere chiare, dovranno fare sistema con col sistema sanitario regionale e i prezzi dovranno essere contenuti altrimenti non mi siedo neanche al tavolo”. Sembra ... Leggi su romanotizie24 Test sierologici venduti a prezzi esorbitanti nei laboratori privati di Roma : indagini in corso

