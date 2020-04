Fase 2, i criteri di Colao per le riaperture: ecco le condizioni per la fine del lockdown (Di giovedì 16 aprile 2020) Fase 2, i criteri di Colao per le riaperture: ecco le condizioni per la fine del lockdown Il primo contatto tra il comitato tecnico-scientifico e la task force guidata dall’ex Ad di Vodafone, Vittorio Colao, si è tenuto ieri, mercoledì 15 aprile. I due gruppi si stanno confrontando su tempi e criteri delle riaperture e della fine del lockdown, ma sono entrambi consapevoli che la decisione sarà in mano al governo. Il comitato economico guidato da Colao si trova di fronte le prime sfide: gli esperti arrivano quando già il lavoro è stato avviato, e per questo il manager da Londra- da dove continua a lavorare coordinando la task-force voluta dal premier Giuseppe Conte – ha chiesto al commissario Domenico Arcuri a che punto sia l’approvvigionamento di mascherine. Un punto considerato fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 aprile 2020)2, idiper leleper ladelIl primo contatto tra il comitato tecnico-scientifico e la task force guidata dall’ex Ad di Vodafone, Vittorio, si è tenuto ieri, mercoledì 15 aprile. I due gruppi si stanno confrontando su tempi edellee delladel, ma sono entrambi consapevoli che la decisione sarà in mano al governo. Il comitato economico guidato dasi trova di fronte le prime sfide: gli esperti arrivano quando già il lavoro è stato avviato, e per questo il manager da Londra- da dove continua a lavorare coordinando la task-force voluta dal premier Giuseppe Conte – ha chiesto al commissario Domenico Arcuri a che punto sia l’approvvigionamento di mascherine. Un punto considerato fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini ...

Un punto considerato fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini nella “fase 2”. I criteri per le aziende Oltre ai dispositivi di protezione individuale, ai test sierologici e all’app per ...

