COVID-19 E PM10, DOPO IL DIESEL È GUERRA A MUCCHE E MAIALI (Di giovedì 16 aprile 2020) Spesso durante le grandi pandemie la ricerca di un colpevole a tutti i costi trascina con sé più vittime della malattia stessa. Chiamatela caccia all'untore o desiderio di vendetta, ma sta di fatto che DOPO l'assurda GUERRA ai motori DIESEL, accusati a torto di essere i maggiori responsabili dell'innalzamento dei particolati PM10 e Pm2.5 nelle nostre città - fatto che già prima del COVID19 stava mietendo posti di lavoro - oggi nel mirino di ambientalisti e benpensanti ci sono gli allevamenti di MUCCHE e MAIALI, peraltro spesso definiti "intensivi" anche quando non lo sono. Certamente tutti vorremmo vedere più distese di pascoli come in Argentina, ma Lombardia ed Emilia non hanno lo spazio della Pampa e se il numero dei capi allevati calasse, il prezzo di certe prelibatezze schizzerebbe in alto diventando un prodotto di nicchia per esportazione, ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 aprile 2020) Spesso durante le grandi pandemie la ricerca di un colpevole a tutti i costi trascina con sé più vittime della malattia stessa. Chiamatela caccia all'untore o desiderio di vendetta, ma sta di fatto chel'assurdaai motori, accusati a torto di essere i maggiori responsabili dell'innalzamento dei particolatie Pm2.5 nelle nostre città - fatto che già prima del19 stava mietendo posti di lavoro - oggi nel mirino di ambientalisti e benpensanti ci sono gli allevamenti di, peraltro spesso definiti "intensivi" anche quando non lo sono. Certamente tutti vorremmo vedere più distese di pascoli come in Argentina, ma Lombardia ed Emilia non hanno lo spazio della Pampa e se il numero dei capi allevati calasse, il prezzo di certe prelibatezze schizzerebbe in alto diventando un prodotto di nicchia per esportazione, ...

