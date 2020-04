Chiara Nasti provoca i fan e attacca Aurora Ramazzotti (Di giovedì 16 aprile 2020) L’influencer Chiara Nasti ha stampato sulla carta (igienica) i commenti dei fan e ha attaccato Aurora Ramazzotti per aver commentato il suo post: “Ti ricordavo diversa tra alcol e…” Chiara Nasti contro Aurora Ramazzotti L’influencer Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram un post con uno scatto che la ritrae mentre è al volante di un’auto lussuosa, accompagnato da queste parole: ““Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. La reazione dei fan è stata immediata: sono piovute critiche da parte del web che non ha condiviso le parole della giovane Chiara Nasti. E lei con disinvoltura ha fatto stampare i commenti con le critiche dei follower su un rotolo di carta igienica a ... Leggi su pianetadonne.blog Chiara Nasti si fa stampare i commenti degli hater sulla carta igienica : “Ecco cosa faccio con le vostre critiche”

Chiara Nasti : “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio - una Jaguar in garage - una tigre nel letto - e un asino che paghi per ogni cosa”

