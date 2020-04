Anna, la principessa reale dalla «lingua tagliente» (Di giovedì 16 aprile 2020) Anna, principessa reale, è l’unica figlia femmina della regina Elisabetta e del principe Filippo. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, porta a termine oltre 500 incarichi per conto della regina e della corte inglese in un solo anno (è sempre testa a testa col fratello Carlo). Solo di fronte al coronavirus anche lei si è dovuta, a malincuore, fermare. Si dice che abbia ereditato la «famosa lingua tagliente» di suo padre e la sua «arguzia». La terza stagione di The Crown, lo scorso autunno, le ha dato finalmente i riflettori che merita. E ora Sua Altezza Reale si racconta in una rarissima intervista a Vanity Fair America che le dedica la cover in vista del suo 70esimo compleanno (li compie il 15 agosto). Leggi su vanityfair Virus - contagiato l'ex marito di Camilla Parker Bowles. Paura per la principessa Anna -

La principessa Anna non vuole annullare i suoi impegni -

La principessa Anna - che non si ferma nemmeno con il Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Anna, principessa reale, è l’unica figlia femmina della regina Elisabetta e del principe Filippo. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, porta a termine oltre 500 incarichi per conto della regina e della corte inglese in un solo anno (è sempre testa a testa col fratello Carlo). Solo di fronte al coronavirus anche lei si è dovuta, a malincuore, fermare. Si dice che abbia ereditato la «famosa lingua tagliente» di suo padre e la sua «arguzia». La terza stagione di The Crown, lo scorso autunno, le ha dato finalmente i riflettori che merita. E ora Sua Altezza Reale si racconta in una rarissima intervista a Vanity Fair America che le dedica la cover in vista del suo 70esimo compleanno (li compie il 15 agosto).

Inprimeit : Anna, la principessa reale dalla «lingua tagliente» - MarcoRomildo : @anna_meneghino anche a te splendida principessa - Laiba78936472 : Principessa Anna (Frozen): Giorno Incoronazione Elsa [Princess Anna at E... - GiovanniCalcara : RT @vogue_italia: Kate e Meghan ci perdoneranno, ma per noi è lei la vera icona di stile della Royal Family ?? - vogue_italia : Kate e Meghan ci perdoneranno, ma per noi è lei la vera icona di stile della Royal Family ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna principessa Anna, la principessa reale dalla «lingua tagliente» Vanity Fair.it Anna, la principessa reale dalla «lingua tagliente»

Anna, principessa reale, è l’unica figlia femmina della regina Elisabetta e del principe Filippo. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, porta a termine oltre 500 incarichi per conto della ...

Meghan Markle, le accuse della Principessa Anna non risparmiano nemmeno Kate Middleton

Questa volta a intervenire è la Principessa Anna, figlia di Elisabetta e Filippo, e dunque zia di Harry e William. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, non ha risparmiato critiche alle nuove ...

Anna, principessa reale, è l’unica figlia femmina della regina Elisabetta e del principe Filippo. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, porta a termine oltre 500 incarichi per conto della ...Questa volta a intervenire è la Principessa Anna, figlia di Elisabetta e Filippo, e dunque zia di Harry e William. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, non ha risparmiato critiche alle nuove ...