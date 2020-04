Andrea Bocelli in Duomo batte il record di Beyoncé su Youtube (Di giovedì 16 aprile 2020) Andrea Bocelli ha regalato un momento unico con il suo concerto in un Duomo di Milano deserto. Il cantante ha ricevuto recensioni entusiastiche per l’esibizione specie dalla stampa americana, con Variety che ha sottolineato come si sia trattato di un momento che resterà per sempre nella storia e diventerà simbolo di questa pandemia da coronavirus. In Italia molti hanno criticato la potenza vocale di Andrea Bocelli, colpevole per alcuni di non raggiungere vere e proprie vocalità da tenore. In realtà questa è stata la sua forza per tutta la carriera, che gli ha permesso di avvicinare il pubblico pop ad un genere che oggi stabilisce un record impensabile. Andrea Bocelli ha infatti superato nelle prime 24 ore il record del live di Beyoncé al Coachella. Andrea Bocelli in Duomo ha raggiunto nel primo giorno di condivisione sul servizio musicale ... Leggi su giornalettismo One World Together At Home con Zucchero e Andrea Bocelli : come seguire dall’Italia

La capacità di Andrea Bocelli di commuovere tutto il mondo

Andrea Bocelli in Piazza Duomo - solo ma in diretta mondiale per un messaggio di speranza contro il Coronavirus (video) (Di giovedì 16 aprile 2020)ha regalato un momento unico con il suo concerto in undi Milano deserto. Il cantante ha ricevuto recensioni entusiastiche per l’esibizione specie dalla stampa americana, con Variety che ha sottolineato come si sia trattato di un momento che resterà per sempre nella storia e diventerà simbolo di questa pandemia da coronavirus. In Italia molti hanno criticato la potenza vocale di, colpevole per alcuni di non raggiungere vere e proprie vocalità da tenore. In realtà questa è stata la sua forza per tutta la carriera, che gli ha permesso di avvicinare il pubblico pop ad un genere che oggi stabilisce unimpensabile.ha infatti superato nelle prime 24 ore ildel live di Beyoncé al Coachella.inha raggiunto nel primo giorno di condivisione sul servizio musicale ...

matteorenzi : Bellissimo confrontarsi a distanza stanotte con Andrea Bocelli. Un momento intenso, bello, forte. Ci vediamo gioved… - pietroraffa : Andrea #Bocelli, in occasione del suo concerto in Duomo per Pasqua, ha cantato 'Amazing Grace'. Ed è stato uno spe… - julianagattas : andrea bocelli hizo un vivo per lei - Nonnadinano : RT @matteorenzi: Bellissimo confrontarsi a distanza stanotte con Andrea Bocelli. Un momento intenso, bello, forte. Ci vediamo giovedì matti… - LucillaGiannot1 : RT @MomiraMonika: Andrea Bocelli ~ Music for Hope Live from Duomo di Milano -