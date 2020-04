Addio a Luis Sepulveda, morto per Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Luis Sepulveda non ce l’ha fatta. A dare la notizie della sua morte è stato il quotidiano spagnolo El Pais. Lo scrittore cileno era stato ricoverato nel mese di febbraio con gravi problemi respiratori. Poi il tampone e la sua positività al Coronavirus. Nelle ultime settimane si erano diffuse molte notizie sul suo stato di salute, parlando anche di coma. Poi la notizia del suo decesso arrivata nella mattinata di giovedì 16 aprile. LEGGI ANCHE > No, lo scrittore Luis Sepulveda positivo al Coronavirus non è in coma Lo scrittore cileno, 70 anni, era ricoverato nell’Opedale di Oviedo (in Spagna) dopo aver accusato febbre alta e gravi problemi respiratori. Stessi sintomi comparsi, seppur in forma più lieve, anche su sua moglie. Dopo oltre un mese di ricovero, però, la fiammella della speranza si è spenta. L'articolo Addio a ... Leggi su giornalettismo Luis Sepùlveda è morto per coronavirus : addio a 71 anni al grande scrittore cileno

