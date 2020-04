Acqua e bambini | bere a aiuta a mantenere la mente ‘elastica’ | approfittiamo di questi

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020)ogni giorno la giusta quantità diè essenziale per tutti ma in particolare per i: si tratta di un gesto semplice ma fondamentale acquisire fin da piccoli perin salute l’organismo e le capacità cognitive. A maggior ragione in questo periodo in cui la normale routine, sia degli adulti che dei, è venuta meno non bisogna abbandonare le buone abitudini a partire da quella diogni giorno la giusta quantità diin modo dal’organismo correttaidratato. Grazie alla maggiore presenza e supervisione dei genitori,giorni possono essere utili per insegnare e rafforzare neila buona abitudine di. Come recenteconfermato da uno studio pubblicato su The Journal of Nutrition1la giusta quantità dipuò influenzare alcuni aspetti ...